Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 22:15

Общество

Последний звонок прозвенел более чем для 150 тыс столичных школьников

Последний звонок прозвенел более чем для 150 тыс столичных школьников

Первая волна последних звонков завершилась в Москве

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68 тысяч одиннадцатиклассников и 110 тысяч девятиклассников окончили школу в 2024 году в Москве. Однако после последнего звонка им еще предстоит вернуться в школу, так как впереди их ждет сдача итоговых экзаменов.

Как только выпускники сдадут ОГЭ и ЕГЭ, начнется приемная кампания в средние и высшие учебные заведения. По результатам опросов, большая часть школьников хотят связать свою жизнь с IT-технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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