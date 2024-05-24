Последний звонок прозвенел более чем для 150 тыс столичных школьников

68 тысяч одиннадцатиклассников и 110 тысяч девятиклассников окончили школу в 2024 году в Москве. Однако после последнего звонка им еще предстоит вернуться в школу, так как впереди их ждет сдача итоговых экзаменов.

Как только выпускники сдадут ОГЭ и ЕГЭ, начнется приемная кампания в средние и высшие учебные заведения. По результатам опросов, большая часть школьников хотят связать свою жизнь с IT-технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.