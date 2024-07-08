Рособрнадзор начал прием предложений по совершенствованию формата ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Рособрнадзор открыл прием заявок по совершенствованию формата единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил в ходе пресс-конференции глава ведомства Анзор Музаев.

Предложения о том, как должен проводиться экзамен для выпускников и абитуриентов, будут приниматься с 8 июля по 15 августа 2024 года. При этом обсуждение формата ЕГЭ планируется провести в течение последней недели августа текущего года, уточнил глава ведомства.

"Каждый год эксперты, критики говорят о том, что ЕГЭ должен совершенствоваться – абсолютно правильное замечание. И мы никогда не собираемся останавливаться", – цитирует Музаева РИА Новости.

Вместе с тем в октябре этого года депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия данного закона ЕГЭ будет заменен на государственные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в начале июня 2024 года. Тогда Музаев подчеркивал, что в Рособрнадзоре открыты к обсуждению альтернативы ЕГЭ, если вместо него будет предложен объективный и понятный формат экзамена.

