12 августа, 19:33Общество
Минпросвещения РФ рекомендовало провести линейки в школах 2 сентября
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года и Дню знаний, 2 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В первый понедельник сентября, который в 2024 году приходится на 2-е число, во всех школах страны традиционно будут организованы церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России, уточнили в ведомстве. Кроме того, в этот день в школах состоятся внеурочные занятия "Разговоры о важном".
Также в ходе торжественных мероприятий ведомство рекомендовало организовать чествования педагогов, в том числе народных и заслуженных учителей России, а также ветеранов педагогического труда и молодых преподавателей.
В ведомстве подчеркнули, что школы могут организовать выступления представителей Российского движения детей и молодежи, а также таких организаций, как "Движение первых" и Российское общество "Знание".
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в России программу "Первосентябрьский капитал". Она могла бы компенсировать родителям часть затрат на подготовку детей к школе.
Инициатива подразумевает, что на каждого ребенка семьям будет выплачиваться сумма в размере 25% от средней зарплаты по региону. При этом деньги должны будут приходить не позднее чем за месяц до начала учебного года.
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