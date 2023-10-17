В Ижевске школьник на уроке три раза ударил ножом одноклассника

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В Ижевске после покушения на убийство в одной из городских школ возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике.

Следователи установили, что 17 октября 2023 года 14-летний восьмиклассник во время урока нанес своему однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший школьник госпитализирован.

"На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в пресс-службе ведомства.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточнила, что инцидент случился в школе № 50 города Ижевска.

Ребенка госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести, но его жизни ничего не угрожает.

"В настоящее время он находится под наблюдением врачей, он получает всю необходимую медицинскую помощь", – заключила Пинчук.

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