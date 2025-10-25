Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в приветствии к участникам церемонии подписания конвенции ООН против киберпреступности назвал это событием историческим. Документ в Ханое, где состоялась данная церемония, зачитал генпрокурор РФ Александр Гуцан, передает РИА Новости.

По словам главы государства, подписать конвенцию ООН против киберпреступности удалось благодаря поддержке многими международными странами инициативы по разработке универсального договора о борьбе с применением информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, которая была выдвинута Россией.

Российский лидер также указал, что, несмотря на сложную обстановку в международном пространстве, дипломаты и представители полиции стран, входящих в состав ООН, смогли объединить усилия для разработки и утверждения этого документа.

Путин отметил, что российская сторона остается открытой к тесному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью. Президент считает, что противоправные действия в цифровой сфере являются одним из глобальных вызовов современности.

"Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств", – обратил внимание российский лидер.

Глава государства поблагодарил представителей всех стран, которые разрабатывали конвенцию, и пожелал им новых успехов.

Документ был разработан генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ, а принят ООН в декабре прошлого года. Его подписали уже 65 стран.

Ранее в Минцифры заявляли, что хотят в этом году полностью решить проблему кибермошенничества в стране. Замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил, что на данный момент Россия ведет борьбу не с отдельными лицами, а с группами мошенников, которые действуют в том числе при поддержке недружественных государств.

