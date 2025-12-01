Владельцы Porsche в РФ столкнулись с блокировкой машин

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jan Woitas

Владельцы автомобилей Porsche с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в России могут столкнуться с блокировкой машины через спутник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Рольф".

"Мы наблюдаем кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев автомобилей Porsche c 28 ноября. Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник", – заявил дилер.

В компании добавили, что связь отсутствует по всем моделям и видам ДВС. Обойти блокировку можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. Кроме того, подобные ситуации возникают и у владельцев Mercedes-Benz.

"Известна ли причина таких блокировок? Специалисты занимаются сейчас этим вопросом, существует вероятность, что это было сделано сознательно", – добавили в "Рольфе".

Ранее Geely признала проблемы с двигателями некоторых автомобилей в России. Случаи поломок единичны и не носят массового характера. Тем не менее производитель начал ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем.