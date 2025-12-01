Форма поиска по сайту

01 декабря, 16:04

Транспорт
Автоэксперт Васильев: ремонт машин по страховке задерживается из-за дефицита деталей

Эксперт рассказал, с чем связана задержка ремонта машин по страховке

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Главной причиной задержки ремонта автомобилей по страховке является дефицит деталей, связанный с уходом иностранных производителей. Об этом рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, оформить ДТП сегодня не является проблемой, так как это можно сделать даже дистанционно. Основные трудности непосредственно связаны с обращением в страховую компанию за ремонтом машины. Автоэксперт отметил, что многие иностранные производители покинули российский рынок, а цепочки поставок комплектующих разорвались.

"Получить нужные детали становится все труднее, особенно для машин европейских, японских и корейских брендов. Даже при желании страховые компании не всегда способны уложиться в установленные законом сроки", – подчеркнул Васильев.

Автоэксперт объяснил, что из-за нехватки деталей страховые компании чаще предлагают денежную компенсацию вместо направления машины на ремонт. Однако выделенной суммы не хватает на полноценное восстановление автомобиля, добавил Васильев.

"Если повреждения требуют использования оригинальных деталей, лучше дождаться ремонта у официального партнера. Но если возможно восстановить автомобиль с применением качественных аналогов, иногда разумнее согласиться на компенсацию и самостоятельно организовать ремонт", – предложил специалист.

Он также отметил: если страховая компания нарушает сроки ремонта, то можно обратиться в суд, но зачастую это долго и не всегда заканчивается в пользу владельца машины. Автоэксперт посоветовал сначала оценить масштаб повреждений, а после принимать решение.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на задержки в ремонте автомобилей по страховке. За первые 9 месяцев 2025 года было зафиксировано около 101 тысячи обращений, что на 16% выше, чем в прошлом году. Это рекордное количество жалоб на страховые компании за 3 года. Большинство обращений связаны с полисом ОСАГО.

Новый тарифный коридор по полисам ОСАГО начнет действовать с 9 декабря

