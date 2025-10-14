Психолог Самбурский: кожа – экран эмоций, она реагирует на напряжение

Фото: depositphotos/Whiteshoes911

Кожа человека считается экраном эмоций и психическим датчиком, поскольку реагирует на напряжение, стресс, депрессию и тревогу, рассказал в беседе с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, это связано с тем, что кожа и нервная система формируются из одного эмбрионального листка, что обеспечивает их тесную взаимосвязь на протяжении всей жизни.

Например, при стрессе в организме человека повышается уровень кортизола и адреналина, что усиливает воспалительные процессы. В результате нарушаются барьерные функции кожи, ухудшается ее микроциркуляция и питание, приводя к зуду, шелушению, покраснению, а также к обострению хронических заболеваний, таких как псориаз, экзема, себорейный дерматит или акне.

"Но это, конечно, происходит в результате длительных переживаний, когда, скажем, на работе токсичная обстановка. Хотя после того, как один раз понервничал, тоже могут появиться кратковременные высыпания", – указал Самбурский.

Таким образом, кожа служит индикатором психического состояния человека, пояснил эксперт. В частности, при ощущении уязвимости, вины, страхе быть отвергнутым или презираемым кожа может отражать эти эмоции. Причем у тревожных людей часто встречается нейродермит – состояние, когда внутреннее напряжение проявляется в виде расчесывания кожи, обратил внимание эксперт.

В целом психические расстройства не ограничиваются только мыслями и эмоциями, продолжил Самбурский. По его словам, они также влияют на физическое состояние человека.

"Поэтому, когда есть какие-то сложности на психологическом фронте, то прежде всего у людей нарушаются сон и аппетит. Последний либо пропадает, и человек теряет вес, либо усиливается, заставляя постоянно заедать стресс и полнеть", – отметил он.

Вместе с тем психолог предупредил и о возникновении мышечного напряжения, головных болях, спазмах и желудочно-кишечных расстройствах, таких как синдром раздраженного кишечника.

Журнал Medical Xpress ранее писал, что ученые провели исследование, по результатам которого выяснилось, что кожные симптомы могут предсказывать высокий риск депрессии и суицидального поведения у пациентов с первым эпизодом психоза.

Работа охватила 481 человека, из которых у 14,5% наблюдались зуд, сыпь и чувствительность к свету. Исследование проводилось четыре недели. За этот период у 25% людей с кожными проявлениями были зафиксированы суицидальные мысли или попытки, в то время как среди тех, у кого симптомы отсутствовали, такие проявления наблюдались у 7%.

В свою очередь, врач-психолог Софья Сулим рассказала, что объятия помогают бороться с депрессией. Это связано с тем, что во время процесса синтезируется гормон окситоцин, который действует как антистресс.

Кроме того, этот гормон помогает предотвратить риск развития заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта, а также улучшает общее состояние организма.

