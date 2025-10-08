Студентов медвузов РФ могут обязать заключать целевой договор во время учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав России предложил обязать студентов медицинских вузов, поступивших вне целевого приема, заключать договор о целевом обучении в процессе учебы. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

По ее словам, нововведения могут распространить на обучающихся за счет средств федерального бюджета.

Ранее правительство внесло в ГД проект, согласно которому при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам необходимо будет заключать договоры о целевом обучении.

Если такой закон примут, студенты-бюджетники будут обязаны брать на себя соответствующие обязательства на первом курсе при наличии предложений и соответствии учащегося требованиям, предъявленным заказчиком.

В свою очередь, российские врачи рассказали о возможных рисках при введении таких изменений. В частности, 25% опрошенных медиков назвали это нарушением конституционных прав. Такое же количество респондентов сочло это работой "для галочки", которая не будет приносить качественной помощи.