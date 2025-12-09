7 сильных солнечных вспышек произошло 9 декабря

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

7 вспышек предпоследнего класса М произошло на Солнце к 12:00 по московскому времени 9 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной физики.

Самой первой и пока самой мощной из них стала вспышка M3.1 продолжительностью 12 минут, которую зафиксировали в 00:17 в группе пятен № 4 294. Остальные вспышки выявлены также в областях № 4 296 и 4 298.

Ранее сообщалось, что на Солнце сформировалось крупнейшее за последние годы пятно. Ученые назвали его "черным лебедем" за свою редкость и полную непредсказуемость.

Оно представляет собой единую огромную активную область из трех групп пятен – № 4 294, 4 296 и 4 298. По данным специалистов, пятно может либо пройти по диску тихо, либо породить сверхмощные вспышки, опасные для Земли.

