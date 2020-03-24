Первый виртуальный день открытых дверей в МГУ пройдет 29 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В МГУ имени Ломоносова 29 марта пройдет первый виртуальный день открытых дверей, сообщает Агентство "Москва".

Абитуриенты смогут дистанционно подключиться к трансляции в назначенное время, где ректор Виктор Садовничий расскажет об истории, настоящем и будущем университета.

Деканы и представители приемных комиссий факультетов, в свою очередь, ответят на вопросы об особенностях приема в 2020 году в режиме реального времени.

Для проведения виртуального дня открытых дверей будет создан специальный портал. Абитуриенты в режиме онлайн увидят научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты и читальные залы библиотек МГУ.

Многие из объектов не были доступны для посещения в ходе прошедших дней открытых дверей – это музеи, научно-исследовательские институты, спортивные площадки и ротонда 32-го этажа главного здания МГУ.

Многие учреждения Москвы закрыты для посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее обучение в Москве проходит дистанционно с помощью современных информационных технологий.

Несмотря на то что с 21 марта в столице временно приостановлены все занятия в школах, педагоги могут проводить уроки в режиме онлайн. "Московская электронная школа" (МЭШ), "Московский образовательный телеканал", "Российская электронная школа" и другие образовательные веб-ресурсы помогут ученикам не отстать от школьной программы.

Полный список таких ресурсов содержится на специально созданном в помощь учителям портале поддержки дистанционного образования. Там же можно найти графики вебинаров для педагогов, инструкции, сервисы для организации уроков и ведения занятий и кружков.

Современные информационные технологии позволят общаться учителям с учителями в групповых видеочатах. Дети смогут получать материалы для изучения, а также задания для самостоятельного выполнения.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.