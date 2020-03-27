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Общество

27 марта, 17:23

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Юрист объяснил, что грозит не соблюдающим указ о нерабочей неделе работодателям

Юридические тонкости: чем грозит компаниям нарушение нерабочей недели
общество безопасность

Из-за распространения коронавируса период с 30 марта по 3 апреля в России объявлен нерабочим, но с сохранением заработной платы. Такой режим не распространяется на сотрудников чрезвычайных служб, медицинских учреждений, аптек и еще на ряд других специалистов. Разбираемся, что делать, если человек не попадает в список исключений, но его все равно заставляют выходить на работу, а также как лучше провести нерабочую неделю.

Кто продолжит работать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время телеобращения к россиянам по ситуации с COVID-19 Владимир Путин объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства подчеркнул: на сегодняшний день самое безопасное – побыть дома, поэтому выходные дни у россиян продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработанной платы.
Владимир Путин
президент Российской Федерации

Позднее глава государства подписал указ о том, что дни с 30 марта по 3 апреля в стране официально объявляются нерабочими.

Уточняется, что данная мера в том числе не коснется работников организаций, которые обеспечивают население страны продуктами и товарами первой необходимости, сотрудников непрерывно действующих организаций, медучреждений и аптек, а также чрезвычайных служб.

Кроме того, органам региональной и государственной власти, СМИ рекомендовано самостоятельно определить численность работников, необходимую для осуществления деятельности.

Условия нерабочей недели объяснил Минтруд:
  • Нерабочие дни не основание для снижения заработной платы;
  • Нерабочий день не является выходным или праздничным днем, поэтому оплата труда производится в обычном размере, то есть не повышается;
  • Если сотрудник в этот период находится в отпуске, то промежуток с 30 марта по 3 апреля не включается в количество отпускных дней. Кроме того, отпуск на эти дни не продлевается.

Как защитить свои права

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Сотрудники, которые не вошли в группу исключений, имеют полное право не ходить на работу в период с 30 марта по 3 апреля. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала доктор юридических наук, заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова.

"Если работодатель пригрозит увольнением – это незаконно, можно будет восстановиться, поскольку это нарушение указа президента, которое по юридической силе в сложившейся ситуации приравнивается к закону", – объяснила эксперт.

Если сотруднику за отказ от выхода на работу заработная плата не будет сохранена, то он вправе обратиться в трудовую инспекцию и получить денежное вознаграждение, которое ему положено.
Марина Буянова
заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ

Кроме того, Буянова подчеркнула, что для увольнения должно быть весомое основание, например прогулы или недобросовестное выполнение своих обязанностей.

"Также работники вправе обратиться в суд, если вдруг уволят, поскольку в таком случае трудовая инспекция, конечно, может воздействовать, но это уже будет опосредованно", – сказала она.

Суд восстановит права работника однозначно. Работник получит и выплаты, и на работу вернется, а также получит компенсацию за моральный ущерб.
Марина Буянова
заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ

Буянова напомнила, что в сложившей из-за коронавирусной инфекции ситуации правительство страны держит на особом контроле в том числе и вопрос, связанный с увольнениями.

Прогулки неуместны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 призвала всех не выходить на улицу на следующей неделе.

"Слово "нерабочая" расслабило россиян, и многие уже планируют проводить время вне дома", – подчеркнула специалист.

Настоятельно рекомендую и призываю всех остаться дома, стараться лишний раз не выходить на улицу, побыть в кругу семьи, почитать книжку, убраться лишний раз, чтобы улучшить обстановку в собственном доме. Чем меньше пыли и бактерий, тем меньше вероятность распространения вируса.
Людмила Лапа
врач-терапевт

Она добавила, что в этот период можно уехать на дачу. "Там особо не будешь контактировать с людьми, со своими соседями. Другое дело, если будете ходить куда-то и создавать массовость. Ситуация, которая сложилась сейчас, не из легких", – напомнила Лапа.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 1000 человек, из которых трое стали жертвами COVID-19. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заражений в мире – свыше 465 тысяч случаев, среди которых более 21 тысячи закончилось летальным исходом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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