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Общество

15:34

В Госдуме готовы обсудить пользу и вред соляриев

общество власть

Фото: ТАСС/imago stock&people/Imago

В Госдуме готовы обсудить с экспертами пользу и вред посещения соляриев после нескольких случаев получения сильных ожогов тела, сообщил Агентству "Москва" зампредседателя комитета по охране здоровья Николай Говорин из "Единой России".

"Тема правильно поднимается. Эта проблема нуждается в серьезном экспертном обсуждении: за и против. Необходимо это для того, чтобы в конечном счете дать политикам экспертное решение, как нам поступать с соляриями", – заявил парламентарий.

Говорин отметил, что необходимо посмотреть правовую базу, показания и противопоказания.

"Молодые женщины ради красоты готовы пренебрегать рисками, здоровьем, для того чтобы получить эти процедуры и якобы лучше выглядеть. Внешне, может быть, и лучше, а какие проблемы возникают потом с организмом, иммунитетом, никто не знает", – отметил депутат.

Ранее девушка, посетившая солярий, попала в реанимацию в НИИ имени Склифосовского. У нее диагностировали ожоги 80% тела. В феврале 2019 года схожая ситуация произошла с мужчиной. После посещения солярия он также попал в реанимацию с ожогами 80% тела.

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