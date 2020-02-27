В Москве госпитализировали годовалого мальчика с химическим ожогом глотки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве госпитализировали годовалого мальчика из Подмосковья, получившего химический ожог глотки и отравление химикатом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как объяснила мать ребенка, ее сын стащил у старшего брата колбу из набора юного химика и употребил ее содержимое.

Сейчас медики оказывают мальчику необходимую помощь, оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье следователи задержали мужчину, подозреваемого в том, что он по неосторожности отравил своего четырехмесячного сына снотворным.