На Алтае 23 ребенка госпитализировали с подозрением на аденовирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Республике Алтай более 20 учащихся школы-интерната имени Г.К. Жукова доставили в инфекционное отделение больницы. Детей госпитализировали с подозрением на аденовирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

"Двадцать три учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова находятся сейчас в инфекционном отделении республиканской больницы с подозрением на аденовирус", – сообщил он в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что дети почувствовали себя плохо после поездки на отдых на турбазу.

Известно, что сейчас в образовательном учреждении провели дезинфекцию. Созданная комиссия должна выяснить, что послужило причиной случившегося.

Ранее китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой. Медики должны были провести лабораторный анализ на коронавирус. Из всех ранее поступивших в больницу пациентов новая форма пневмонии ни у кого обнаружена не была.