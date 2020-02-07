Китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой

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В Москве госпитализировали с температурой китайских студентов Московского государственного университета имени М.В Ломоносова, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

"Я надеюсь, что и эти, которые сейчас с температурой, будут выписаны. Абсолютно нет никаких тревог, все очень жестко контролируется", – приводит РИА Новости слова ректора.

Также Садовничий отметил, что около 2 тысяч китайских студентов МГУ уехали на родину, поскольку для них были продлены каникулы до марта.

Ранее появилась информация о том, что молодых людей забрали из общежития с высокой температурой. Им поставили предварительный диагноз "ОРВИ", однако врачи намерены провести анализы на коронавирус.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, госпитализированных студентов двое.

"Пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в течение суток будет проведен лабораторный анализ на новый коронавирус. Из всех ранее поступивших в больницу пациентов новый коронавирус не обнаружен ни у одного человека", – говорится в сообщении.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончались 636 человек, количество зараженных в Китае превысило 31 тысячу граждан.

Сообщалось, что больных с подозрением на новый тип пневмонии будут забирать спецбригады скорой.

В связи с коронавирусом москвичи начали массово скупать медицинские маски. Цены на защитные товары резко взлетели.

ФАС пригрозила аптекам штрафами за повышение стоимости товаров. Позднее Владимир Путин призвал лишать лицензии организации, завышающие цены из-за коронавируса.