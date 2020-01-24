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Общество

14:01

Роспотребнадзор расследует случаи заражения норовирусом среди учеников столичной школы

происшествия общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В одной из столичных школ расследуют выявление очага заболеваемости кишечной инфекцией. Об этом информирует пресс-служба московского управления ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с регистрацией 22 января 2020 года очага групповой заболеваемости кишечной инфекцией неясной этиологии в школе № 1360 Восточного административного округа Москвы (улица Краснобогатырская, дом 21а) немедленно приступило к проведению комплексного санитарно-эпидемиологического расследования", – говорится в сообщении.

Всего в образовательном учреждении обучаются 1 тысяча 197 человек, из них 18 детей разных лет заболели. Заболевание оценивается как легкой степени тяжести, госпитализировать никого не пришлось. У семи детей был выявлен норовирус. В настоящее время медики наблюдают за заболевшими и контактными школьниками.

В Роспотребнадзоре рассказали, что были взяты пробы продуктов, воды и смывов. Помимо этого, было проведено обследование сотрудников кухни. Выяснилось, что инфекция распространилась в школе контактно-бытовым путем.

Сейчас в здании провели профилактические мероприятия и дезинфекцию. Ситуация находится на контроле.

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