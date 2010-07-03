В Хабаровске возбудили дело после отравления детей в уличном фонтане

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В Хабаровске возбудили уголовное дело после отравления детей, которые купались в фонтане на стадионе Ленина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в местную больницу обратились 37 детей с симптомами кишечной инфекции. Врачи обнаружили у заболевших норовирус, который позднее также нашли в воде фонтана. Фонтан было решено закрыть для проведения дезинфекции.

По данным Следственного комитета, количество заболевших вирусом увеличилось до 45 человек, из них 14 – госпитализированы. Отмечается, что тяжелых случаев не зафиксировано.

