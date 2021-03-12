Иностранцы рассказали, почему привились российской вакциной от коронавируса

Во всем мире люди активно прививаются от коронавирусной инфекции. В РФ вакцинацию могут пройти не только россияне, но и граждане других стран. Отечественный препарат также поставляется за рубеж. Москва 24 пообщалась с иностранцами, которые привились российской вакциной, и выяснила, почему они это сделали и как себя чувствуют.



Хуан Карлос Гаспарини, Аргентина

Хуан Карлос Гаспарини, мэр аргентинского города Роке-Перес, рассказал Москве 24, зачем привился от коронавируса "Спутником V" с портретом Владимира Путина в руках. В своем Twitter он опубликовал фотографию процесса вакцинации, чем привлек внимание иностранных журналистов.

"Этот портрет (портрет Владимира Путина. – Прим. ред.) у меня уже два года, я тогда болел и много смотрел информационных программ по телевизору. Заинтересовался Россией, ее политикой, медициной. Тогда и сделал себе это фото", – объяснил он.





Хуан Карлос Гаспарини мэр аргентинского города Роке-Перес Я сейчас делаю все, что в моих силах, чтобы на моей территории могли получить вакцину максимальное количество человек. Мне самому 72 года, для меня эта прививка была очень важна! Пошел с этим изображением, просто чтобы выразить уважение. Я и не думал, что это привлечет столько внимания.

В Аргентине вакцинация "Спутником V" началась 29 декабря 2020 года. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.



Ева-Мария Элизальде, Мексика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ева-Мария из города Мехико рассказала, как проходит вакцинация в ее стране. По словам женщины, федеральное правительство пока получает небольшое количество доз вакцины от разных производителей, в том числе и от России, поэтому самостоятельно распределяет ее среди населения, в приоритете – пожилые люди.

"Нас выбрали. Когда мы узнали, что моих маму, папу и бабушку привьют "Спутником V", были счастливы. Не то чтобы мы не признаем другие вакцины, кроме российской, но здесь, в Мексике, мы испытываем уважение к России", – поделилась Ева-Мария.





Ева-Мария Элизальде жительница Мехико Мы знаем, что это безопасная вакцина. Кроме того, уверены, что наше правительство не даст нам препарат низкого качества. У нас одна из крупнейших программ по вакцинации в мире. Объединение усилий мексиканского правительства с правительством России – верная вещь.

Женщина также уточнила, что у ее родственников, которые сделали первую прививку, после не было никаких неприятных симптомов и проблем со здоровьем. Сейчас они ожидают вторую дозу.

Вместе с тем, по словам Евы-Марии, она сама хотела бы привиться "Спутником V", когда подойдет ее черед. Однако решение о том, какой препарат ей достанется, зависит от государства, заключила мексиканка.



Симон Джованни, Бразилия

Симон Джованни сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. В беседе с Москвой 24 молодой человек рассказал, что привился российской вакциной, поскольку исследования подтвердили ее эффективность.

"Я выбрал "Спутник V", потому что к нему легко получить доступ и он кажется очень эффективным. В моей стране вакцинация молодежи еще даже не началась. В России же любой желающий может пройти вакцинацию бесплатно", – объяснил он.

Симону ввели пока только первую дозу вакцины. По словам молодого человека, без небольших побочных эффектов не обошлось: появились головные боли и боли в мышцах. В остальном, заверил парень, у него все в порядке. Второй укол Симону назначен на 31 марта.



Августина Палмежиано и Стефания Эрида, Аргентина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Августина Палмежиано, доктор из Буэнос-Айреса, тоже вакцинировалась "Спутником V". По ее словам, в стране еще остались те, кто боится делать прививку.

"Но для меня все прошло хорошо, я почувствовала только боль в месте укола. Других побочных эффектов не было", – объяснила Августина.

А вот у Стефании Эриды после вакцинации поднялась температура и болела голова. "Я выпила парацетамол, и все прошло. Я рада, что вакцинировалась", – поделилась она.

По словам Стефании, на прививку они пошли вместе с коллегами по работе, чтобы поддержать друг друга.



Алессандро Рокко Пьетрокола, Великобритания

Алессандро Рокко Пьетрокола – бизнесмен из Великобритании. Он часто приезжает в столицу и большую часть времени проводит именно здесь. Алессандро рассказал Москве 24, что уже сделал оба укола "Спутника V", и объяснил, почему выбрал именно российскую вакцину.





Алессандро Рокко Пьетрокола предприниматель Я очень уважаю российскую медицину и доверяю ей. Как только в конце января вакцинация стала доступна всем в ГУМе, я решил присоединиться.

Он добавил, что оценил уровень организации прививочной кампании в России. "Я могу сказать, что намного лучше, чем во многих других странах", – отметил Алессандро.





Алессандро Рокко Пьетрокола предприниматель Я надеюсь, что все больше и больше людей будут иметь возможность сделать прививку как можно скорее. Будущее выглядит ярче! Скоро мы снова будем путешествовать и обнимать друг друга.

Вместе с тем, по словам предпринимателя, ухудшения самочувствия он не заметил.



Людмила Ефремовска, Македония

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желание сделать прививку именно с российской вакциной у Людмилы появилось с момента, как только стало известно о ее разработке.

"Я знаю, какой Институт Гамалеи, потому что сама работаю профессором на медицинском факультете в университете в Скопье. Там всегда было желание получить именно "Спутник V". Но нам очень поздно прислали первую вакцину, сначала прислали Pfizer и начали прививать ей", – объяснила женщина.

По словам Людмилы, ее тоже должны были привить Pfizer, но по счастливой случайности все-таки удалось получить российский препарат.

"Вечером пошла на прививку, была последняя. Мне говорят: приходите завтра утром... На следующий день мне позвонили и сказали, что начинается вакцинация "Спутником". Так я сразу решила, что все, точно "Спутник", – сказала она.

Людмила одна из всего университета получила российскую вакцину и очень рада тому, что ей так повезло. "Из-за моего большого желания, наверное. Все нормально прошло: ни болей, ни температуры – ничего нет", – добавила женщина.

Вторая прививка будет через три недели, подытожила она.



Соболева Илона, Корчмарек Наталья