Иностранцы рассказали, почему привились российской вакциной от коронавируса

Во всем мире люди активно прививаются от коронавирусной инфекции. В РФ вакцинацию могут пройти не только россияне, но и граждане других стран. Отечественный препарат также поставляется за рубеж. Москва 24 пообщалась с иностранцами, которые привились российской вакциной, и выяснила, почему они это сделали и как себя чувствуют.
Хуан Карлос Гаспарини, Аргентина
Хуан Карлос Гаспарини, мэр аргентинского города Роке-Перес, рассказал Москве 24, зачем привился от коронавируса "Спутником V" с портретом Владимира Путина в руках. В своем Twitter он опубликовал фотографию процесса вакцинации, чем привлек внимание иностранных журналистов.
"Этот портрет (портрет Владимира Путина. – Прим. ред.) у меня уже два года, я тогда болел и много смотрел информационных программ по телевизору. Заинтересовался Россией, ее политикой, медициной. Тогда и сделал себе это фото", – объяснил он.
В Аргентине вакцинация "Спутником V" началась 29 декабря 2020 года. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.
Ева-Мария Элизальде, Мексика
Ева-Мария из города Мехико рассказала, как проходит вакцинация в ее стране. По словам женщины, федеральное правительство пока получает небольшое количество доз вакцины от разных производителей, в том числе и от России, поэтому самостоятельно распределяет ее среди населения, в приоритете – пожилые люди.
"Нас выбрали. Когда мы узнали, что моих маму, папу и бабушку привьют "Спутником V", были счастливы. Не то чтобы мы не признаем другие вакцины, кроме российской, но здесь, в Мексике, мы испытываем уважение к России", – поделилась Ева-Мария.
Женщина также уточнила, что у ее родственников, которые сделали первую прививку, после не было никаких неприятных симптомов и проблем со здоровьем. Сейчас они ожидают вторую дозу.
Вместе с тем, по словам Евы-Марии, она сама хотела бы привиться "Спутником V", когда подойдет ее черед. Однако решение о том, какой препарат ей достанется, зависит от государства, заключила мексиканка.
Симон Джованни, Бразилия
Симон Джованни сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. В беседе с Москвой 24 молодой человек рассказал, что привился российской вакциной, поскольку исследования подтвердили ее эффективность.
"Я выбрал "Спутник V", потому что к нему легко получить доступ и он кажется очень эффективным. В моей стране вакцинация молодежи еще даже не началась. В России же любой желающий может пройти вакцинацию бесплатно", – объяснил он.
Симону ввели пока только первую дозу вакцины. По словам молодого человека, без небольших побочных эффектов не обошлось: появились головные боли и боли в мышцах. В остальном, заверил парень, у него все в порядке. Второй укол Симону назначен на 31 марта.
Августина Палмежиано и Стефания Эрида, Аргентина
Августина Палмежиано, доктор из Буэнос-Айреса, тоже вакцинировалась "Спутником V". По ее словам, в стране еще остались те, кто боится делать прививку.
"Но для меня все прошло хорошо, я почувствовала только боль в месте укола. Других побочных эффектов не было", – объяснила Августина.
А вот у Стефании Эриды после вакцинации поднялась температура и болела голова. "Я выпила парацетамол, и все прошло. Я рада, что вакцинировалась", – поделилась она.
По словам Стефании, на прививку они пошли вместе с коллегами по работе, чтобы поддержать друг друга.
Алессандро Рокко Пьетрокола, Великобритания
Алессандро Рокко Пьетрокола – бизнесмен из Великобритании. Он часто приезжает в столицу и большую часть времени проводит именно здесь. Алессандро рассказал Москве 24, что уже сделал оба укола "Спутника V", и объяснил, почему выбрал именно российскую вакцину.
Он добавил, что оценил уровень организации прививочной кампании в России. "Я могу сказать, что намного лучше, чем во многих других странах", – отметил Алессандро.
Вместе с тем, по словам предпринимателя, ухудшения самочувствия он не заметил.
Людмила Ефремовска, Македония
Желание сделать прививку именно с российской вакциной у Людмилы появилось с момента, как только стало известно о ее разработке.
"Я знаю, какой Институт Гамалеи, потому что сама работаю профессором на медицинском факультете в университете в Скопье. Там всегда было желание получить именно "Спутник V". Но нам очень поздно прислали первую вакцину, сначала прислали Pfizer и начали прививать ей", – объяснила женщина.
По словам Людмилы, ее тоже должны были привить Pfizer, но по счастливой случайности все-таки удалось получить российский препарат.
"Вечером пошла на прививку, была последняя. Мне говорят: приходите завтра утром... На следующий день мне позвонили и сказали, что начинается вакцинация "Спутником". Так я сразу решила, что все, точно "Спутник", – сказала она.
Людмила одна из всего университета получила российскую вакцину и очень рада тому, что ей так повезло. "Из-за моего большого желания, наверное. Все нормально прошло: ни болей, ни температуры – ничего нет", – добавила женщина.
Вторая прививка будет через три недели, подытожила она.
Читайте также
Соболева Илона, Корчмарек Наталья