Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках

Фото: Facebook/Municipio de Roque Pérez

Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавирусной инфекции COVID-19 с портретом Владимира Путина в руках. Об этом он рассказал в соцсетях.

Гаспарини выложил фотографию процесса вакцинации в своем Twitter.

"Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", – написал под фотографией мэр города.

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Аргентине 29 декабря 2020 года. Препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре.

21 января текущего года "Спутником V" привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поблагодарил Центр Гамалеи за научную работу.

Ранее регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины "Спутник V". Сообщалось, что препарат проверят на эффективность, безопасность и качество.