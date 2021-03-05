Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках

00:44
Фото: Facebook/Municipio de Roque Pérez
Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавирусной инфекции COVID-19 с портретом Владимира Путина в руках. Об этом он рассказал в соцсетях.
Гаспарини выложил фотографию процесса вакцинации в своем Twitter.
"Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", – написал под фотографией мэр города.
Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Аргентине 29 декабря 2020 года. Препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре.
21 января текущего года "Спутником V" привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поблагодарил Центр Гамалеи за научную работу.
Ранее регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины "Спутник V". Сообщалось, что препарат проверят на эффективность, безопасность и качество.
"Москва и мир": новая станция и "Спутник" Европы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: