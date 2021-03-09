Французская газета заявила о провале Европы в гонке вакцин от коронавируса

19:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Французская газета Le Point выпустила материал, в котором признала проигрыш Европы в гонке вакцин от коронавирусной инфекции.
"Ни одно государство – член Европейского союза не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины, к которым относятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия", – заявил автор публикации Люк де Бароше.
По его словам, эти пять стран вовремя отреагировали на ситуацию с коронавирусом, создав вакцины и мощности для их производства. Бароше подчеркнул, что это принесет им "геополитические дивиденды".
"Европа не может сравниться и с Великобританией, которая уже сделала первую прививку более чем 21 миллиону британцев. <...> К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту", – добавил Бароше.
Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Местное производство препарата планируется запустить в июле.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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