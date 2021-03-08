РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии

19:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" будет запущено в Италии. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соответствующее соглашение, передает РИА Новости.
"Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии", – сказано в сообщении Итало-российской торговой палаты.
Уточняется, что местное производство препарата планируется запустить в июле.
"Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", – говорится в сообщении.
Проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур на предмет возможного производства вакцины в Италии способствовала торговая палата.
Ранее в Северной Македонии также зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".
Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
В Сербию доставили вакцину "Спутник V"
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