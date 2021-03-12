В Кремле заявили о подготовке США и Европой кампаний против "Спутника V" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

США и их союзники на фоне роста спроса на российскую вакцину "Спутник V" планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российских разработок от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника в Кремле.

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", – заявил он.

По информации источника, страны Евросоюза, зарегистрировавшие "Спутник V", станут целевой аудиторией антироссийской информационной кампании США и их союзников. Речь идет о Венгрии, Словакии, Сербии, Черногории, Сан-Марино и Северной Македонии.

Источник также сообщает, что Запад готовит сценарий информационной атаки на "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата. Атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину, подчеркнул он.

По его мнению, действия США по дискредитации "Спутника V" – это попытка принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с СОVID-19, а также подорвать доверие мирового сообщества к научным разработкам России, воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения и уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V".

Также источник сообщил, что США агрессивно продвигают вакцину компании Pfizer и выставляют странам-покупателям кабальные условия, используя "шантаж на высоком уровне".

По его словам, Штаты ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины, пытаясь освободить американскую сторону не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам при побочных эффектах, но и от материальной ответственности за халатность производителя.

Источник рассказал о ситуации, произошедшей с Аргентиной, – страна сперва согласилась на условия США, но, получив вслед за этим новые требования о предоставлении гарантий покрытия издержек, отказалась подписать контракт.

Применение "Спутника V" одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине и других странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

