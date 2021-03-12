В Кремле заявили о подготовке США и Европой кампаний против "Спутника V" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
США и их союзники на фоне роста спроса на российскую вакцину "Спутник V" планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российских разработок от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника в Кремле.
"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", – заявил он.
По информации источника, страны Евросоюза, зарегистрировавшие "Спутник V", станут целевой аудиторией антироссийской информационной кампании США и их союзников. Речь идет о Венгрии, Словакии, Сербии, Черногории, Сан-Марино и Северной Македонии.
Источник также сообщает, что Запад готовит сценарий информационной атаки на "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата. Атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину, подчеркнул он.
По его мнению, действия США по дискредитации "Спутника V" – это попытка принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с СОVID-19, а также подорвать доверие мирового сообщества к научным разработкам России, воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения и уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V".
Также источник сообщил, что США агрессивно продвигают вакцину компании Pfizer и выставляют странам-покупателям кабальные условия, используя "шантаж на высоком уровне".
По его словам, Штаты ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины, пытаясь освободить американскую сторону не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам при побочных эффектах, но и от материальной ответственности за халатность производителя.
Источник рассказал о ситуации, произошедшей с Аргентиной, – страна сперва согласилась на условия США, но, получив вслед за этим новые требования о предоставлении гарантий покрытия издержек, отказалась подписать контракт.
Применение "Спутника V" одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине и других странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Сербия объявила о начале производства вакцины "Спутник V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: