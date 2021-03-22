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Общество

18:52

Порядка 30 млн россиян планируют привить от COVID-19 до 15 июня

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 30 миллионов жителей России планируется привить от коронавирусной инфекции до 15 июня. Такими планами поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

"Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны...", – рассказал министр. По словам Мурашко, в настоящий момент производственные планы уже сверстаны.

Российская вакцина "Спутник V" против коронавирусной инфекции была зарегистрирована в более чем 50 странах. Препарат был разработан на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Он стал первым в мире.

Кроме того, сообщалось, что клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" завершены.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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