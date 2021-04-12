Эпидемиолог заявил о распространении зарубежных штаммов коронавируса среди детей

Фото: depositphotos/settik27
"Британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса стали распространяться среди детей, сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 24".
"Возвращаясь к тем штаммам, которые стали привычными, – "британский" и "южноафриканский" – они приобрели свойство распространяться среди детей", – сказал Горелов.
Специалист отметил, что эту информацию стоит учитывать, планируя семейный отпуск за границей. По его словам, оздоровительная поездка к теплому морю может обернуться большими проблемами.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По словам Поповой, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.
Иммунолог рассказал, стоит ли опасаться третьей волны коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: