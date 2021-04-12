Эпидемиолог заявил о распространении зарубежных штаммов коронавируса среди детей

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"Британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса стали распространяться среди детей, сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 24".

"Возвращаясь к тем штаммам, которые стали привычными, – "британский" и "южноафриканский" – они приобрели свойство распространяться среди детей", – сказал Горелов.

Специалист отметил, что эту информацию стоит учитывать, планируя семейный отпуск за границей. По его словам, оздоровительная поездка к теплому морю может обернуться большими проблемами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По словам Поповой, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.