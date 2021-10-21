Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов

12:15
QR-коды массово вводят по всей России. Регионы сами решают, при каких обстоятельствах их нужно будет предъявлять.
Так, с 28 октября по 7 ноября только с кодами или отрицательным ПЦР-тестом можно будет заселиться в гостиницы Калининграда. 21 октября система начинает действовать в Коми для доступа на культурные и спортивные мероприятия. Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ также присоединились.
Много вопросов возникло по Крыму, его активно бронируют до конца года. Но с 25 октября в гостиницах и санаториях будут требовать QR-код или результат ПЦР-теста. В других регионах коды попросят даже для посещения библиотек, а где-то и непродовольственных магазинов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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