Новости мира: семейная пара из Канады перевезла дом по воде на другой берег

Супружеская пара из Канады решила переехать вместе с домом. И выбрали самый простой, по их мнению, способ – по воде. Они отправили двухэтажное строение в плавание через залив у островов Ньюфаундленд и Лабрадор. Предварительно дом привязали к каркасу со старыми шинами и пустыми бочками. Они позволяли держать строение на воде в вертикальном положении. Всю эту конструкцию подталкивали несколько небольших лодок. Через несколько часов дом прибыл на свое новое место и теперь обсыхает после путешествия по воде.



Американцы готовятся встречать Рождество за скромными столами. Предполагают, что скоро полки в магазинах опустеют. Товары не везут из-за транспортного коллапса в портах страны. Они просто забиты контейнеровозами. Десятки сухогрузов не могут разгрузиться в крупных городах страны. Своей очереди им приходится ждать неделями. Терминалы не справляются с нагрузкой. Одной из причин стал недостаток рабочего персонала в портах, в том числе из-за массовых увольнений невакцинированных.

Южная Осетия на несколько часов погрузилась во тьму. Как сообщили в МЧС, не было света по всей республике. Подачу электроэнергии прекратили со стороны Северной Осетии и это главный источник электричества для южного соседа. Как и предполагали, причиной стала авария, ремонтники нашли обрыв проводов линии электропередачи у поселка Зарамаг. Через несколько часов энергоснабжение Южной Осетии восстановили.

Политологи подводят итоги первых 10 лет жизни в Ливии после расправы над ее прежним правителем. Тогда во время гражданской войны над лидером Джамахирии повстанцы устроили самосуд – Муаммара Каддафи забили до смерти. Отмечают, что за время своего 40-летнего правления Каддафи создал одно из самых процветающих государств Африки. Например, молодоженам давали квартиры. Зарплаты, пенсии и пособия позволяли не выживать, а полноценно жить. В стране не было безработицы. Теперь же и политологи и экономисты говорят о разрухе в стране. Там до сих пор идет борьба между кланами за место лидера, но никто не может победить.

Куба еще шире распахивает двери для иностранных туристов. С 7 ноября на острове отменяют обязательный карантин для приезжающих из-за рубежа. Принять путешественников готовы 10 кубинских аэропортов. А с 15 ноября при въезде страну даже ПЦР-тесты делать не будут. Власти Кубы отметили, что ситуация с открытием границ находится под контролем. Кроме того, ожидают дополнительный приток туристов из Аргентины и Испании, куда страна собирается возобновить авиарейсы.

В Нидерландах футбольный фанат пронес на матч 48 бокалов пива за один заход. Молодой человек доставил для своих друзей пять подносов с бокалами, не пролив при этом ни капли пива. Болельщик ловко лавировал с горой напитков и сумел донести до своей компании в целости и сохранности.

Британские ученые предупредили о появлении новой, самой заразной, разновидности коронавируса. Это так называемый "потомок" индийского варианта COVID-19. Вирусологи утверждают, что новая мутация на 15% заразнее, чем его предшественники. В Великобритании, считают специалисты, он есть в крови у 10% больных. В настоящее время в мире доминирует индийский штамм коронавируса – "Дельта".