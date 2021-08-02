Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин рассказал о своем отношении к электросамокатам на столичных улицах. Своим мнением мэр поделился в беседе с РБК.

Градоначальник заявил, что самокаты занимают минимальную нишу по травматизму на дорогах.

"И от велосипедов у нас тоже много сломанных рук и ног. И ДТП на дорогах происходит еще слишком много. В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность", – отметил он.

Однако Собянин подчеркнул, что иногда электросамокатами управляет безбашенная молодежь, что вызывает дискомфорт.

"Такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты. Так происходит во всем мире. Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать – это бессмысленно", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что неизвестный на электросамокате сбил девушку в центре Москвы. ДТП произошло на улице Земляной Вал, 3/1. Водитель самоката скрылся с места происшествия.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в таких авариях погибли 2 человека и были ранены 119.