Власти Москвы оценили потери столичной экономики в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

В текущем году экономика столицы сократится на 3–4%, сообщает РБК со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.

"Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 года спад экономики Москвы будет в районе 3–4%, если брать валовой региональный продукт", – отметил он.

Среди главных причин снижения Ефимов назвал замедление некоторых секторов экономики в период с марта по июнь и в начале июля.

По его словам, одна из трудных ситуаций сложилась в сфере автомобилестроения и металлургии. Так, в последней произошла остановка прессового производства, которое выполнялось совместно с инвесторами из Японии.

Ефимов также обратил внимание на то, что незначительно замедлились в реальном выражении объемы торговли, в частности, непродовольственными товарами и машинами.

"Остальные отрасли в целом чувствуют себя уверенно. Более того, по многим мы видим существенный рост – по производству, по загруженности", – заявил он.

Однако, как уточнил заммэра, негативные факторы по-прежнему могут повлиять на рост экономики. Ефимов также указал и на высокую инфляцию.

"Я думаю, в следующем году мы уже вернемся на траекторию роста. Она будет умеренной, но все же будет положительной. Полагаю, рост будет от тех же 3–4%, до 5%", – заключил он.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в экономику Москвы вырос в 4,4 раза за последние пять лет. Так, по словам Ефимова, на 1 января 2022 года инвестиции составили 362 миллиона долларов.

Заммэра отмечал, что партнеры из ОАЭ в основном вкладывают средства в инвестиционные проекты в технологической сфере. Кроме того, Эмираты закупают у столичных производителей промышленное оборудование и безалкогольные напитки.

