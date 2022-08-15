Власти Москвы оценили потери столичной экономики в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы
В текущем году экономика столицы сократится на 3–4%, сообщает РБК со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.
"Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 года спад экономики Москвы будет в районе 3–4%, если брать валовой региональный продукт", – отметил он.
Среди главных причин снижения Ефимов назвал замедление некоторых секторов экономики в период с марта по июнь и в начале июля.
По его словам, одна из трудных ситуаций сложилась в сфере автомобилестроения и металлургии. Так, в последней произошла остановка прессового производства, которое выполнялось совместно с инвесторами из Японии.
Ефимов также обратил внимание на то, что незначительно замедлились в реальном выражении объемы торговли, в частности, непродовольственными товарами и машинами.
"Остальные отрасли в целом чувствуют себя уверенно. Более того, по многим мы видим существенный рост – по производству, по загруженности", – заявил он.
Однако, как уточнил заммэра, негативные факторы по-прежнему могут повлиять на рост экономики. Ефимов также указал и на высокую инфляцию.
"Я думаю, в следующем году мы уже вернемся на траекторию роста. Она будет умеренной, но все же будет положительной. Полагаю, рост будет от тех же 3–4%, до 5%", – заключил он.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в экономику Москвы вырос в 4,4 раза за последние пять лет. Так, по словам Ефимова, на 1 января 2022 года инвестиции составили 362 миллиона долларов.
Заммэра отмечал, что партнеры из ОАЭ в основном вкладывают средства в инвестиционные проекты в технологической сфере. Кроме того, Эмираты закупают у столичных производителей промышленное оборудование и безалкогольные напитки.
Правительство Москвы подписало соглашение с "КамАЗом" о производстве автомобилей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: