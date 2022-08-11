Минпромторг предложил меры поддержки участников промышленных парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, согласно которому будет сокращено количество проверок промышленных парков путем введения моратория на них в первые 3 года с начала реализации программы. Об этом сообщает "Коммерсант".
В постановлении говорится, что проверки будут иметь только профилактический характер. Их организуют в виде консультирования, информирования и самообследования.
Также проект предполагает введение моратория на валютный и налоговый контроль предпринимателей на первый год реализации. В последующие два промышленные парки ждет налоговый мониторинг. Этот способ рассматривают как возможность снизить административную нагрузку на бизнес за счет онлайн-доступа налоговиков к отчетности предприятий.
Известно, что в первые 5 лет специалисты могут проводить документальные и выездные проверки с целью контроля за соблюдением обязательных требований. По документу совершить внеплановую проверку парка можно будет, например, при угрозе жизни человеку, в целях безопасности государства или в случае возникновения ЧП. Последнее основание необходимо согласовать с прокуратурой. По поручению президента, председателя правительства и главы аппарата правительства можно провести проверку без предварительного согласования.
Мораторий не будет действовать на предприятия высокого и чрезвычайно высокого риска, а также находящиеся под постоянным надзором, говорится в тексте постановления.
Уточняется, что снижение давления на промышленные кластеры является частью мер по стимулированию импортозамещения.
"Проект написан по аналогии с уже принятыми актами правительства, в том числе о моратории на проверки, и содержит много противоречий. Хотя решения правительства о моратории приняты в отношении только 2022 года, уже есть поручение президента о подготовке следующего этапа реформы системы контроля. Поэтому проект постановления уже не учитывает принятых решений и вряд ли будет полезен бизнесу", – прокомментировал вице-президент ЦСР Константин Никитин.
Однако член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков уточнил, что после введения моратория на проверки бизнес-сообщества представители отрасли по-прежнему сообщали о неоднократных инспекциях.
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