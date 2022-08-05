Московские высокотехнологичные компании снова могут получить грант за покупку техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для столичного высокотехнологичного бизнеса открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столичные компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере науки, промышленности и IТ, могут компенсировать до 30 миллионов рублей. Заявку можно подать до 15 сентября.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, эта мера поддержки стала одной из самых востребованных. В частности, по итогам весенней заявочной кампании город одобрил выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн.

Грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства, покрыть затраты на лизинг и погасить проценты по кредиту на новую технику или развитие бизнеса.

По условиям программы, город компенсирует 50% стоимости отечественного оборудования или 35% импортного. При этом оно должно быть приобретено в этом году, располагаться в Москве и относиться к категориям оборудования со сроком полезного использования больше трех лет.

Ранее Сергей Собянин представил очередной пакет мер для поддержки жителей столицы и бизнеса. Он напомнил, что на федеральном уровне были приняты важнейшие решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи.

Власти Москвы продолжают интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы столицы. Они утвердили очередной пакет нормативных документов и начали практическую реализацию ряда ключевых мер.