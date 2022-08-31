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Общество

19:23

В Росстате заявили о сохранении уровня безработицы в июле на историческом минимуме

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уровень безработицы в РФ в июле 2022 года остается на историческом минимуме в 3,9% третий месяц подряд, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, 2,9 миллиона человек в возрасте от 15 лет классифицировались в качестве безработных в июле. Однако в органах службы занятости населения к концу месяца на учете состояли 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью лиц, из которых 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 500 тысяч россиян получали пособие по безработице.

Уточняется, что безработными, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), являются нуждающиеся и ищущие работу на момент исследования.

В Росстате отметили, что в июле численность рабочей силы старше 15 лет составила 75 миллионов человек.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безработица в настоящий момент держится на исторических минимумах, однако уже этой осенью показатель вырастет.

Кроме того, он обратил внимание, что ситуация в экономике складывается лучше, чем ожидалось.

Москва возглавила рейтинг крупнейших мегаполисов G20 с самым низким уровнем безработицы

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