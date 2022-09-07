Экономист объяснил, почему безработица в России находится на низком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экономист Максим Чирков объяснил, почему безработица в России остается на историческом минимуме. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как отметил эксперт, еще в начале 2022 года российский бизнес не мог представить, что их западные конкуренты добровольно покинут рынок в России. Однако их место уже занимают новые компании.

"Реальная стоимость рубля относительно других ведущих мировых валют растет, платежеспособный спрос есть, поэтому экономика работает и уходящие рабочие места создаются вновь в российском бизнесе", – объяснил он.

Чирков сделал акцент на том, что введенные против России санкционные меры больше влияют на экономику европейских стран. В свою очередь, российский бизнес, по его мнению, страдает в меньшей степени.

"Российские компании будут неминуемо замещать многие выбывающее отрасли. В Европе, мы видим, металлургия закрывается или объявляет о приостановке производства. Соответственно, кто будет поставлять туда – наши же компании во всех отраслях через посредников", – сказал экономист.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в РФ в июле 2022 года остался на историческом минимуме в 3,9% третий месяц подряд.

По данным ведомства, 2,9 миллиона человек в возрасте от 15 лет классифицировались в качестве безработных в июле. Однако в органах службы занятости населения к концу месяца на учете состояли 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью лиц, из которых 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 500 тысяч россиян получали пособие по безработице.