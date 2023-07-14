Тарифы страхования от несчастных случаев на работе не изменятся в 2024 году

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Министерство труда РФ планирует установить страховые тарифы на обязательное социальное страхование россиян от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в следующем году на уровне текущего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно проекту закона, страховые тарифы ведомство планирует установить и на плановый период 2025 и 2026 годов на уровне 2023 года.

В пресс-службе добавили, что тарифы будут разделены на классы профессионального риска и зависеть от вида деятельности предприятия, на котором работает гражданин. Тарифы составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда.

При этом льгота по уплате взносов в размере 60% от тарифа в пользу тех сотрудников, которые имеют I, II и III группу инвалидности, сохранится за предприятиями, уточнили в Минтруде.

Ранее сообщалось, что в 2024 году размер социальных пенсий вырастет на 4%, в 2025 году – на 8%, в 2026 году – на 8,4%. Таким образом, в следующем году средний размер такой пенсии составит 12 901 рубль а к 2026 году – 14 955 рублей.

Как отмечала гендиректор СДК "Гарант" Татьяна Есаулкова, социальные пенсии российских граждан не должны быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Она напомнила, что по состоянию на 1 января 2023 года МРОТ в РФ составил 16 242 рубля.

По поручению Владимира Путина с 1 января будущего года его повысят на 18,5% – до 19 242 рублей.



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