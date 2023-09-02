Более 40 университетских лабораторий в новых регионах оснастят современным оборудованием

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Оборудование для 43 научных лабораторий будет установлено в 14 вузах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Об этом сообщает пресс-службе Минобрнауки РФ в своем телеграм-канале.

"Всего в 2023 году в 14 университетах новых регионов будет установлено оборудование для 43 лабораторий. В настоящее время его поставка и монтаж начались в Луганском государственном аграрном университете и Мариупольском государственном университете им. А. И. Куинджи", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что скорейшая интеграция вузов новых регионов в научно-образовательное пространство России является одним из главных направлений работы Минобрнауки РФ.

Отмечается, что глава ведомства Велерий Фальков осмотрел развернутые к новому учебному году лаборатории Луганского государственного университета имени Владимира Даля, где учатся почти 15,5 тысяч студентов, что составляет около 48,5% от общего контингента обучающихся в регионе.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова в 2023 году принял 115 участников спецоперации и их детей. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Еще несколько сотен студентов были переведены в МГУ из учебных заведений в новых регионах РФ. Это, по словам ректора, было сделано, несмотря на отсутствие мест.