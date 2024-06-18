Руанда отозвала свою подпись под коммюнике конференции по Украине

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Руанда стала третьей страной, которая отозвала свою подпись под коммюнике по итогам мирного саммита по Украине в Швейцарии. Об этом свидетельствует обновленный список поддержавших документ стран, который опубликован на сайте МИД Швейцарии.

Руанда еще числилась в этом списке по состоянию на 16 июня, однако 17 июня государство пропало из него. Теперь число стран, отказавшихся поддержать итоговый документ саммита, составило 16.

Ранее Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине. Обе страны были представлены на презентации в качестве завизировавших совместную декларацию, однако затем они были исключены из списка.

Позже официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива заявил, что Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших заключительное коммюнике по Украине, по ошибке. К этому привели проблемы, возникшие при координации.