26 сентября, 11:30Политика
Экипаж Су-34 нанес удар по подразделениям и военной технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по подразделениям, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожили опорные точки ВСУ.
Российские войска продолжают атаковать противника. 26 сентября экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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