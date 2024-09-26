Экипаж Су-34 нанес удар по подразделениям, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожили опорные точки ВСУ.

Российские войска продолжают атаковать противника. 26 сентября экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

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