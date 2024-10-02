Российские солдаты освободили село Верхнекаменское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия провели солдаты подразделения "Южной" группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве. Помимо этого, в районах Константиновки и Часового Яра, также находящихся в ДНР, бойцы поразили формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

На этом направлении украинские войска потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три единицы артиллерийского вооружения, а также склад боеприпасов.

Накануне российская армия нанесла удар "Искандером-М" по зданию в поселке Великая Александровка Херсонской области, где проходило совещание руководства состава 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

В результате атаки ВС РФ уничтожили три микроавтобуса, 12 единиц легкой автомобильной техники и до 60 человек руководящего состава.

Кроме того, в этот же день бойцы РФ освободили населенные пункты Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.