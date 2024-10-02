02 октября, 12:14Политика
Российские солдаты освободили село Верхнекаменское в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские солдаты освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.
Боевые действия провели солдаты подразделения "Южной" группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве. Помимо этого, в районах Константиновки и Часового Яра, также находящихся в ДНР, бойцы поразили формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.
На этом направлении украинские войска потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три единицы артиллерийского вооружения, а также склад боеприпасов.
Накануне российская армия нанесла удар "Искандером-М" по зданию в поселке Великая Александровка Херсонской области, где проходило совещание руководства состава 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ).
В результате атаки ВС РФ уничтожили три микроавтобуса, 12 единиц легкой автомобильной техники и до 60 человек руководящего состава.
Кроме того, в этот же день бойцы РФ освободили населенные пункты Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.
ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у села Плехово в Курской области