Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Крутой Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вишневое в Харьковской области, передает Минобороны РФ.

Боевые действия в первом селе провели бойцы подразделения группировки российских войск "Центр", во втором – солдаты группировки "Запад", уточнили в оборонном ведомстве.

Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.

Кроме того, ВСУ в зоне ответственности группировки войск РФ "Запад" лишились до 410 военнослужащих, пяти автомобилей, гаубицы М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц Д-30, двух орудий М119 производства США и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Войска России также уничтожили два склада с боеприпасами.

Накануне ВС РФ нанесли поражение арсеналу с боеприпасами ВСУ, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки.

Для осуществления этой атаки Вооруженные силы РФ применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, а также использовали артиллерию. В результате российских ударов были в том числе поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ, находившиеся в 124 районах.