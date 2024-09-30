Потери ВСУ на курском направлении превысили 18,9 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 18,9 тысячи человек за время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вместе с тем украинские войска лишились 133 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин и 562 автомобилей. Также они потеряли 150 артиллерийских орудий и 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В их числе были уничтожены восемь HIMARS и шесть MLRS, произведенных в США.

Кроме того, российские войска поразили 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы и 3 РЛС ПВО. Вместе с тем ВСУ потеряли 19 единиц инженерной и другой техники. При этом 11 из них оказались инженерными машинами разграждения. Уничтожены также были 1 установка разминирования УР-77 и 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Накануне российский истребитель Су-34 нанес удары по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным российской разведки, в результате этой атаки был уничтожен находившийся на пункте личный состав.