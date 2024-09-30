ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру Украины и воинский эшелон

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли поражение арсеналу с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, для осуществления этой атаки Вооруженные силы РФ применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, а также использовали артиллерию. В результате российских ударов были в том числе поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ, находившиеся в 124 районах.

Вместе с тем средства противовоздушной обороны (ПВО) сумели сбить четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника.

Между тем российские солдаты освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Потери противника там составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, гаубица "МСТА-Б" и орудие Д-30.