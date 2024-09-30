ПВО ночью сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью дежурные средства российской системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.

Между тем средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 30 сентября. На месте работали все оперативные и аварийные службы.