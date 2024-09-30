ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате воздушной атаки пока не поступала. На месте работают все оперативные и аварийные службы.

"Подомовой обход будет проведен в светлое время суток", – добавил Гладков.

Один мирный житель Белгородской области погиб, еще восемь человек получили ранения в субботу, 28 сентября. Пятеро из пострадавших остаются в больнице. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 125 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 29 сентября.