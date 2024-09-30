Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия провели подразделения группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве. Потери противника там составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, гаубица "МСТА-Б" и орудие Д-30.

В этот же день расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области.

Благодаря удару российские войска уничтожили 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.

Накануне российская армия также освободила Макеевку в ЛНР. В ходе боев военнослужащие РФ нанесли поражение 44-й и 53-й механизированным, 3-й штурмовой бригадам ВСУ, а также 117-й бригаде теробороны.

