Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Восток" освободили Угледар в ДНР, также в республике были освобождены Нелеповка и Крутой Яр бойцами "Центра", а солдатами "Юга" – село Верхнекаменское. В свою очередь, группировка "Запад" освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области.

В Минобороны подчеркнули, что за минувшую неделю в российский плен сдались 83 военнослужащих ВСУ, из которых 44 – в ходе зачистки Угледара. При этом всего за это время Украина потеряла свыше 16,6 тысячи солдат на всех направлениях специальной военной операции, отметили в МО РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" составили свыше 3 050 военных, "Запад" – более 2 880, "Юг" – до 5 110, "Центр" – до 4 210, "Восток" – до 890, "Днепр" – до 510.

Между тем американские журналисты считают, что взятие российскими войсками под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, по информации источника агентства Bloomberg, ВС РФ могут получить потенциально улучшенную логистическую позицию на линии боевого соприкосновения.

Собеседник издания также указал, что украинский лидер предпринял дипломатическую попытку в США продвинуть свой план победы, который направлен на оказание давления на Россию, но его инициатива была встречена "вяло".