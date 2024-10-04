Песков заявил, что Путин проинформирован о взятии Угледара

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Владимир Путин был своевременно проинформирован о взятии Угледара. Глава государства регулярно получает сведения о боевых действиях от высшего руководства вооруженных сил страны, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны", – цитирует представителя Кремля RT.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кто именно должил президенту о взятии города – министр обороны России Андрей Белоусов или глава Генштаба Валерий Герасимов.

1 октября стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар. На следующий день украинское командование позволило вывести свои подразделения из города.

Минобороны РФ официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, на территории города находятся около 115 мирных жителей. В настоящее время им оказывают помощь российские военные.