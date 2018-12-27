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13:27

Капремонт спортзала во дворце культуры "Капотня" завершен

спорт строительство

13:27

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Фото: Дмитрий Ходосов

Московский нефтеперерабатывающий завод завершил капремонта спортивного зала во дворце культуры "Капотня". Проект реализовали в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города".

Обновленной инфраструктурой смогут пользоваться местные жители для занятий в спортивных секциях. Новый зал оснастили всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Помещение сделали травмобезопасным с антискользящим покрытием на полу. В зале полностью заменили электропроводку и установили энергосберегающие светодиодные светильники. Помещение соответствует всем требованиям безопасности. В месяц спортзал смогут посещать 3,5 тысячи человек.

Как рассказал префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин, привести спортивных зал в порядок в начале осени попросили сами жители Капотни, и благодаря участию в проекте МНПЗ властям удалось оперативно завершить эту работу.

В свою очередь депутат Мосгордумы Инна Святенко отметила, что Московский НПЗ подает пример, как нужно реализовывать социальные программы в тесном взаимодействии с жителями и получать ощутимый результат.

Современные спортивные объекты и инфраструктуру рядом с домом она назвала большим вкладом в комфортную среду города.

Генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер признался, что завод активно участвует в развитии соседних районов благодаря программе "Родные города".

"В приоритете – образовательные проекты, благоустройство и, конечно, спорт. Можно с уверенностью сказать, что отремонтированный зал прослужит жителям многие годы", – заявил он.

В заключение он выразил надежду, что в новом зале воспитают немало спортивных талантов.

спорт строительство

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