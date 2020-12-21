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Город

17:25

Продукцию МНПЗ отметили в рейтинге "100 лучших товаров"

город

Фото: Стоян Васев

Жюри конкурса "100 лучших товаров России" высоко оценило продукцию Московского НПЗ. В первую сотню лучших товаров 2020 года вошли битумные материалы, бензин, сжиженные углеводородные газы, дизельное и авиационное топливо.

Продукция НПЗ отмечена дипломами и получила знак "Золотая сотня".

"Конкурсная оценка очередной раз доказывает высокий технологический уровень НПЗ. Программа модернизации продолжает реализовываться, а значит, сохраняется и повышается конкурентоспособность, появляются дополнительные возможности за счет выпуска новых видов продукции", – пояснил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе начался демонтаж установок прошлого поколения, на смену которым пришел новый комплекс переработки "Евро+".

На МНПЗ будут разобраны колонны, печи, трубы и вспомогательные строения, входившие в состав старых систем подготовки, обработки и перегонки нефти. Всего будет демонтировано 5 старых установок, работы планируется завершить в 2021 году.

Новый комплекс "Евро+" заменил на Московском НПЗ старые установки

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