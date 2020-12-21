Продукцию МНПЗ отметили в рейтинге "100 лучших товаров"

Фото: Стоян Васев
Жюри конкурса "100 лучших товаров России" высоко оценило продукцию Московского НПЗ. В первую сотню лучших товаров 2020 года вошли битумные материалы, бензин, сжиженные углеводородные газы, дизельное и авиационное топливо.
Продукция НПЗ отмечена дипломами и получила знак "Золотая сотня".
"Конкурсная оценка очередной раз доказывает высокий технологический уровень НПЗ. Программа модернизации продолжает реализовываться, а значит, сохраняется и повышается конкурентоспособность, появляются дополнительные возможности за счет выпуска новых видов продукции", – пояснил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.
Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе начался демонтаж установок прошлого поколения, на смену которым пришел новый комплекс переработки "Евро+".
На МНПЗ будут разобраны колонны, печи, трубы и вспомогательные строения, входившие в состав старых систем подготовки, обработки и перегонки нефти. Всего будет демонтировано 5 старых установок, работы планируется завершить в 2021 году.
Новый комплекс "Евро+" заменил на Московском НПЗ старые установки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: