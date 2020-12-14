Новейший комплекс "Евро+" заменил на Московском НПЗ старые установки

21:28
Фото: Стоян Васев
На Московском нефтеперерабатывающем заводе начался демонтаж установок прошлого поколения, на смену которым пришел новый комплекс переработки "Евро+".
"Московский нефтеперерабатывающий завод – это важное звено столичного промышленного комплекса, который с каждым годом становится все более технологичным, инновационным и экологичным. На примере Московского НПЗ мы видим, как динамично может выполняться программа развития промпредприятия. Менее чем за 10 лет наглядно виден результат: обновлено оборудование, в производстве применяют самые современные технологии, соблюдаются высочайшие стандарты качества продукции", – заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, который дал старт процедуре демонтажа устаревших установок.
На МНПЗ будут разобраны колонны, печи, трубы и вспомогательные строения, входившие в состав старых систем подготовки, обработки и перегонки нефти. Всего будет демонтировано 5 старых установок, работы планируется завершить в 2021 году.
Отмечается, что освободившаяся территория будет использована для реализации программ дальнейшего развития производства. Общий объем инвестиций в программу модернизации МНПЗ до 2025 года составит 350 миллиардов рублей.
"Московский НПЗ приступил к важному этапу программы развития завода – демонтажу оборудования прошлого поколения. Это стало возможным благодаря масштабному проекту – пуску в работу самого современного в стране комплекса переработки нефти "Евро+". Предприятие уверенно следует цели – внедрять лучшие мировые технологии производства. И благодаря этому Московский НПЗ на 80% – новый завод", – заявил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
Новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" был введен в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне в июле 2020 года. Команду на ввод дал президент России Владимир Путин.
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