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Москва 24

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Город

17:15

Заведения общественного питания Москвы с 28 июня станут "свободными от ковида"

мэр Москвы город видео Ксения Чепенко

Все столичные рестораны станут антиковидными. Такое решение принял Сергей Собянин. Об этом мэр Москвы написал в своем блоге. С 28 июня обедать в кафе смогут только люди, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие в течение последних 6 месяцев.

Также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, он действует в течение трех дней. На входе в ресторан или кафе нужно будет предъявить QR-код. Получить его можно через электронную медицинскую карту, на портале mos.ru, "ЕМИАС.ИНФО", либо в поликлинике. Никакие бумажные справки или сертификаты принимать не будут.

Помимо этого, с 22 июня вводят запрет на проведение концертов, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Фан-зоны и дискотеки закроют вообще.

Впрочем, это ограничение могут отменить, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида". То есть начнут допускать людей, имеющих QR-коды. Все события, на которых должны присутствовать менее 500 человек, состоятся. Хотя им рекомендуют также использовать QR-коды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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